Pendik'te karısını öldüren şahıs 5. kattan atladı

Pendik'te tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren şahıs, 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar, Adıyamanlı depremzede ailesini İzmir'e yerleştirdikten sonra İstanbul'a döndü. Tülay Erşahin Yaşar ile eşi Murat Yaşar (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y. önce karısını defalarca kez bıçakladı, ardından 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan kadın ile balkondan atlayan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.