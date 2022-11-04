Pendik'te kaşar peyniri hırsızı marketten tekmelerle kovuldu

Pendik'te bir markete girerek kaşar peyniri çalan şüpheliyi yakalayan market personeli, şahsı tekmeleyerek dışarı çıkarttı. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, bir markete giren şüpheli, rafta duran kaşar peynirini çaldığı esnada market personeline yakalandı. Şüphelinin montunun içerisine sokarak çalmaya çalıştığı ürünü geri alan market personeli, şahsı tekme atarak dışarı çıkarttı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Tekmeyi yiyor ve kaçıyor”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ali Acar, “Adam kendini kamufle ettiği için kayıtlardan izleyerek tanımak çok zor. Çalarken yakalanınca da tekmeyi yiyor ve kaçıyor. Fiyatlar yükseliyor diye bunu çalması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu işi artık meslek edinmişler. O şahsa kilolarca ürün hediye de etsen o yine de çalacak. Meslek edinmiş” diye konuştu.