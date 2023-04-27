Pendik'te kaygan zemin kazaya neden oldu

Pendik'te kaygan zeminde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralandı.

Kaza, Pendik Sahil yolu Tuzla istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LJK 467 plakalı Ö.Y. yönetimindeki servis minibüsü, şoförünün ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti ve devrildi.

Kazada sonucu minibüs şoförü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeni ile bir şerit trafiğe kapanırken, Kartal istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.