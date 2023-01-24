Pendik'te kontak anahtarı üzerinde bırakılan ticari araç çalındı

Pendik'te markete giden şahısın, kontak anahtarını üzerinde bıraktığı hafif ticari araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Marketin önüne gelen araç sahibi ihtiyaçlarını almak üzere kontak anahtarını üzerinde bırakıp hafif ticari arabasından indi. Sürücünün ticari araçtan inip markete girdiğini gören şüpheli bir şahıs aracı çaldı. Marketten çıktığında aracının hareket ederek ilerlediğini gören araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin sokağa gelmesi ve araç ile ayrılması marketin güvenlik kamerasına yansıdı.