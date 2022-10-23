Pendik'te krom kaplama imalathanesinde korkutan yangın

Pendik'te 3 katlı krom kaplama imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangında, mahalleli sokağa döküldü. Ekipler, yarım saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Pendik Velibaba Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde bulunan 3 katlı krom kaplama imalathanesinde saat 18.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alırken yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

“Kaplama firmasında asit nedeniyle patlama oldu ve yangın çıktı”

Yangını gören vatandaşlardan Ramazan Çuhan, “Kaplama firmasında asit nedeniyle patlama olunca yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Gelip söndürdüler. Yaralı ya da can kaybı yok. İtfaiye ekipleri vaktinde gelip yangına müdahale etti. Dumanlar yükseldi, alev çıktı. Ekipler vaktinde gelip yangını söndürdü.” dedi.