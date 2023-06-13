Pendik'te ‘kulağını ısırdığı' gerekçesiyle cinayet işleyen şüpheli yakalandı

Pendik'te evinin önünde yürüyen bir vatandaşı bıçaklayarak öldüren şahıs ile kaçmasına yardımcı olan kardeşi polis tarafından yakalandı. Şahsın, öldürdüğü kişi tarafından, daha önce yaptıkları bir kavgada kulağının ısırıldığı, bunu hazmedemeyip cinayeti bu sebeple işlediği öğrenildi.

Pendik'te Çamçeşme Mahallesinde 12 Haziran Pazar günü saat 17.10 sıralarında yaşanan olayda, bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evine gireceği sırada bıçaklı bir şahsın saldırına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan yapılan çalışmalarda şüpheli kişinin kaçış yolu tespit edildi.

Bir evin bahçesinde yapılan aramada bir tabanca ile, siyah renkli bere ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet siyah saplı ekmek bıçağı ele bulundu. Şüpheli şahsın bahçeye girdiği ve bahçeden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli Özkan A.'yı gözaltına aldı. Ağabeyi Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Özkan A.'nın bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği, bu kavga sırasında Ömer Coşkun'un kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.'nın saldırıyı intikam amacıyla yaptığı anlaşıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan ve 12 suç kaydı bulunan Özkan A. ile 4 suç kaydı bulunan Hakan A. adliyeye sevk edildi.