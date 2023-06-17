Pendik'te ‘kulağını ısırdığı' gerekçesiyle öldürdüğü kişi olayla ilgili olmayan biri çıktı

Pendik'te geçtiğimiz günlerde bir vatandaş evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülmüş ve olay medyada ‘katil zanlısı kulağını ısıran kişiyi takip ederek intikam amacıyla öldürdü' iddiaları yer almıştı. Öldürülen Ömer Coşkun'un kardeşi ve arkadaşları, katil zanlısının başka bir şahıs ile tartıştığını ve kulak ısırma olayının bu kavgada gerçekleştiğini, tıpkı kulağını ısıran şahıs gibi çekik gözlü olması nedeniyle katil zanlısının Ömer Coşkun'u 'kulağını ısıran kişi' zannederek öldürdüğünü iddia etti.

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evinin önünde Özkan A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Ömer Coşkun kalbinden ve bacağından yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan A. ise polis tarafından yakalandı.

Olayın ardından medyada yer alan haberlerde, Ömer Coşkun'un Özkan A. ile daha önceden tartışma yaşadığı, Ömer Coşkun'un tartışma esnasında Özkan A.'nın kulağını ısırdığı, Özkan A.'nın bu sebeple intikam planı yaparak Ömer Coşkun'u öldürdüğü iddia edildi. Ömer Coşkun'un kardeşi ve arkadaşları ise basına açıklamalarda bulunarak Özkan A.'nın ‘Özbek İlyas' olarak bilinen başka bir şahıs ile tartıştığı ve kulak ısırma olayının bu kavgada gerçekleştiğini, Ömer Coşkun'un çekik gözlü olması nedeniyle Özkan A. tarafından ‘Özbek İlyas' zannedildiğini ve cinayetin bu nedenle işlendiğini iddia etti. Yakınları, Ömer Coşkun'un ne katil zanlısı Özkan A.'yı ne de ‘Özbek İlyas' olarak bilinen şahsı tanımadığını belirtti. Aile, ‘kulak ısırdığı gerekçesiyle Coşkun'un öldürüldüğü' iddialarının asılsız olduğunu, iddialar nedeniyle Ömer Coşkun'un ailesinin, anne babasının ve yakınlarının zor durumda kaldığını belirtti.

Ayrıca Özkan A.'nın tartışma yaşadığı ‘Özbek İlyas' olarak bilinen şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Bu şahsı gören yerini bildirene ufak bir hediye vereceğim. Kendisi eksik yapmıştır bu şahsa gereken yapılacaktır' notuyla paylaştığı öğrenildi. Coşkun'uın kardeşi ve arkadaşları, cinayet günü Özkan A.'nın Ömer Coşkun'un evinin yakınındaki bir noktada uyuşturucu kullandığını, Coşkun'u gördüğünde de peşinden giderek cinayeti işlediğini belirtti.

Öldürülen Ömer Coşkun'un arkadaşı Şerif Bekmez, “Özkan denilen şahıs burada uyuşturucu içmiş. Ömer'i "Özbek İlyas" diye birine benzetmiş. Çekik gözlü olduğu için birbirlerine benziyorlar. Özkan kendini kuruyor halüsinasyon görüyor oradan koşarak gelip merdivenlerde kardeşimizi katlediyor. İddialar asılsızdır. Ömer mütevazi ve saygılı bir insan. O şahsı hiç tanımıyor. Ömer o kişilikte bir insan değil. Daha önce yapılan haberler tamamen asılsızdır. Çocukları bundan dolayı zarar görüyor. Sosyal medyada asılsız yorumlar yazılıyor, çocukları da bunları görüyor ondan dolayı çocukları yıpranıyor. Ömer ne o katil zanlısını tanır ne de Özbek İlyas'ı tanır” dedi.

Ömer Coşkun'un kardeşi Abdurrahman Coşkun, “Vuran şahıs ağabeyimi takip ediyor, ağabeyimin hiçbir husumetlisi yok. Vuran şahısla Özbek İlyas'ın ev arkadaş olduğunu öğrendik. Aralarında bir olay yaşanmış ve kulağını koparmış. O da kinleniyor ve takibe alıyor. Burada kullandığı maddenin etkisiyle sima olarak benzediği için buradan geçerken sinsice ağabeyimin arkasından yaklaşıp katlediyor. Şahsın üzerinden hem silah hem bıçak çıkıyor. Ağabeyimin iki çocuğu var, 77 yaşında babam ve 72 yaşında annem var, hepsi perişan oldu. Bir aileyi yıktılar, bizi mahvettiler. Medyadaki haberlerin düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ömer Coşkun'un arkadaşlarından Sinan Karabağ, “Ömer'le hayatımın geçtiği bir insan olarak söylüyorum; Ömer'in öldüren şahısla ve Özbek İlyas'la hiçbir alakası yok. Biz de bunları kardeşim öldükten sonra sosyal medyadan araştırarak bulduk. Ömer Coşkun'un bu şahsın kulağını ısırdığına dair yapılan haberler asılsız haberlerdir” dedi.