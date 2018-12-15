İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik’te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu.

Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.