Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.