Pendik'te lüks otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan iki lüks aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. Sürücülerden biri çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Pendik Esenler Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hasan Alkan yönetimindeki 34 LU 7229 plakalı otomobil ile Ali Çoban yönetimindeki 34 HA 4444 plakalı otomobil yol kesişiminde karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kaza nedeniyle iki sürücü de yaralanırken, Hasan Alkan araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çaba sarf etti. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, yolda trafik bir süreliğine aksadı. Kazaya karışan araçlar daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye aracın kapısını keserek sürücüyü kurtarmaya çalışıyor.