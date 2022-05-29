Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle şoför koltuğunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılırken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik Keresteciler mevki D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen 34 RSL 67 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 81 BS 002 plakalı Hyundai marka otomobile ön tarafından çarptı. Ardından ters yöne dönerek demir bariyerlere girdi. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü otomobilde sıkıştı. Yanında yolcu olarak bulunan şahıs ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılırken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Demir bariyerlere çarparak hurdaya dönen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılınca trafik normale döndü.

“Makas atarak önümüze kırdı”

Makas atan sürücünün çarptığı araç sürücüsü Selim Başaran, “Biz orta şeritte seyrederken kaza yapan araç makas atarak geldi. Bizim önümüze kırdı. Sağ çamurluğun önünden bariyerlere vurdu. Araba çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü” diyerek araç içerisinde bulunanların hafif yaralandığını söyledi. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.