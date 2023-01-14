Pendik'te marketi soyan hırsızlar bekçilere yakalandı

Pendik'te bir marketten hırsızlık yapan şüphelilerden biri, bölgede görevli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Hakkında 58 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi Akyol Sokak üzerinde bulunan bir markette geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli, bölgede görevli olan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlar kendilerini bekleyen otomobile binerek kaçarken, şüphelilerden M.E. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında 58 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, olayda kullanılan ve Tekirdağ ilinden çalındığı belirlenen BMW marka araç ele geçirildi. Bahse konu araç ve şahıslar ile ilgili yapılan araştırmalarda, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen market hırsızlığı olaylarının failleri oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis ekiplerinin firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin marketin kapısını taşla kırarak içeri girdikleri, otomobile binerek kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilerin müdahale ettiği, açılan uyarı atışına rağmen şüphelilerden bazılarının otomobile binerek kaçtığı görülüyor.