Pendik'te metruk binada korkutan yangın

Pendik'te metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın saat 01.30 sıralarında Pendik Dumlupınar Mahallesi Fayton Sokağı'nda bulunan metruk binanın çatısında meydana geldi. Yangın kısa sürede alevlenirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın bir saatin sonunda kontrol altına alınırken, metruk binanın çatısında soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında metruk binanın içinde bulunan şahıslar ise yangın esnasında binadan çıkmak istemeyince olay yerindeki polisler terk edilmiş bina içindeki şahısları ikna ederek dışarıya çıkardı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra polis ekipleri olay ile incelemeleri yaparken metruk binada çıkan yangın sonucu ölen ve yaralanan olmadı.