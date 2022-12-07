İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazası trafiği felç etti

Saat 00.

30 sıralarında Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tersane Köprüsü'nde bir otomobilin duraksaması nedeniyle 4 otomobilin karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kazanın ardından vatandaşlar kendi imkanlarıyla arabaları itmeye çalıştı. Çarpmanın etkisiyle birbiriyle çarpışan 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazanın yaşanmasının ardından Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru yoğun trafik kuyruğu oluştu. Belediyeye bağlı yol bakım ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.