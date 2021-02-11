Pendik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

2 kişinin yaralandığı kazada minibüs içerisinde sıkışan şahsı vatandaşlar kurtardı.

Kaza, E-5 karayolu Pendik Esenyalı Köprüsü mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda seyir halinde olan Hyundai marka minibüs bir anda kontrolünü kaybederek önünde ilerleyen Renault marka otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, minibüste bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan kişi vatandaşın çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.