İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te motosiklet ile tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Pendik’te tek teker üzerinde ilerlediği motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan sürücü kameralara yansıdı.

Pendik'te tek teker üzerinde ilerlediği motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan sürücü kameralara yansıdı.



Pendik'te motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletiyle tünelde ve caddede metrelerce tek teker üzerinde giden sürücünün tehlikeli hareketleri görenleri şaşkına çevirdi.

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