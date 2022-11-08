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Pendik'te motosiklet sürücüsü koltukta, yolcu ise sürücünün omuzlarında yolculuk etti

Pendik’te motosiklet kullanan bir sürücü, bir arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerledi.

Pendik'te motosiklet kullanan bir sürücü, bir arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerledi. Motosiklet sürücüsünün koltukta, yolcunun ise sürücünün omuzlarında yolculuk ettiği ilginç anlar görenleri şoke etti. Motosiklette ‘omuz üstünde' tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.


Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç yolculuk görenleri şoke etti. Motosiklet kullanan bir sürücü omuzlarına bir arkadaşını oturtarak yolda ilerledi. Motosiklet sürücüsünün koltukta, yolcunun ise sürücünün omuzlarında yolculuk etmesi ilginç anlara sahne oldu. Hem yolcu hem de sürücü yolculuk esnasında dans etmekten de kendilerini alıkoymadı.


Motosiklette ‘omuz üstünde' tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

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