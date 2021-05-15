Pendik'te motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Pendik'te aşırı hızla seyir motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pendik'te bulunan Ankara Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 CKG 837 plakalı motosikletiyle aşırı hızla seyir halinde olan Mustafa Zaimoğlu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Havva Kaya isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kadını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapatırken sağlık ekipleri tarafından Havva Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevredeki bulguları kayıt altına almasıyla birlikte, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören esnaf Ahmet Aktaş, “Aşırı hızla gelen motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın kadın sürüklendi. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.