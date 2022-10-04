Pendik'te okul önlerinde sıkı denetim

Pendik'te polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince Pendik'te bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının yapılmasının ardından araçları arandı. Evrak ve belgelerinde eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken mobil okul timlerinin gerçekleştirdiği denetime, asayiş ekipleri de destek verdi. Okulların yakınlarında bulunan tekel marketlere ve büfelere giren polis ekipleri dükkan sahiplerine bilgilendirmede bulundu. İlçe genelinde yapılacak denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi. Yapılan denetimler esnasında içerisinde rehber personeli bulunmayan okul servis minibüsü şoförüne 427 TL idari para cezası kesildi.

"Ben yeniyim, prosedürleri bilmediğim için ceza yedim"

Para cezasına tabii tutulan servis minibüsü şoförü Ali Yetim, "Anaokulu öğrencileri taşıyorum, arabamda rehber personel olmadığı için ceza yedim. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum. Kurallara uygun olunması gerekiyor. Ben yeniyim, prosedürleri bilmediğim için ceza yedim" dedi.