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Pendik'te öldürülen kamyon sürücüsünün katil zanlısı yakalandı

Pendik’te öldürülen kamyonet sürücüsünün katil zanlısı yakalandı.

Pendik'te öldürülen kamyonet sürücüsünün katil zanlısı yakalandı. Cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini itiraf eden zanlı tutuklandı.


Geçtiğimiz cumartesi günü 15.40 sıralarında Pendik Güzelyalı Mahallesi Yanyol Sokak'ta Hidayet Gülümser (31) isimli kamyonet sürücüsü aracında ölü halde bulunmuş, incelemeler sonucu Gülümser'in tabancayla vurulduğu ortaya çıkmıştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.



Güvenlik kameraları incelendi, zanlının kimliği belirlendi


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Hidayet Gülümser'in öldürüldüğü yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından katil zanlısının kimliğini tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu Gülümser'in öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Hacı D. (30) Sultanbeyli'de yakalandı. Zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Cinayet sebebi alacak verecek meselesi çıktı


Emniyette ifadesi alınan Hacı D., Hidayet Gülümser ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, bu sebeple tartıştıklarını ve tartışma sonucu Gülümser'i tabancayla vurarak kaçtığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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