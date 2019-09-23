İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi

Pendik’te Aydos Ormanı’nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.

Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı adliye girişinde "ben yapmadım" dedi.


İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nı geçtiğimiz Perşembe günü yaktığı iddia edilen ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.A., terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Y.A., polis ekipleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Y.A. basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?' sorusuna, "Ben yapmadım ki" diyerek cevap verdi. Savcılığa götürülen zanlının ifadesi alınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.