Pendik'te otomobil 3 metrelik duvarı aşıp takla attı, 2 arkadaş yaralandı

Pendik'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki 3 metrelik duvarı aşıp takla attı. Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik Sanayi Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Akyıldız yönetimindeki 34 FLF 178 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan 3 metrelik duvarı aşıp zemine düşerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Akyıldız ve yan koltuğunda bulunan Ezginur Çelik hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Araç 5 metre havalandı, kızı havada yere düşerken gördüm”

Kazayı gören vatandaşlardan Sinan Tural, “Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktım. Yaklaşık 90 kilometre ile orta şeritten gidiyordum. Arkadaş arkadan hızlı geldi. Beni solumdan geçti. Ben orta şeritteydim. Önümde sol tarafta bir araç daha vardı. O aracı geçmek için sağ yaptı. Onu da geçmek isteyince sol şeride bir daha geçerken arabanın ön tarafı orta bariyere vurdu. Ve araba oradan dönerek yaklaşık 5 metre havalandı. Kızı havada yere düşerken gördüm. Çocukla beraber arabada duvarların arka tarafına düştü. Biz bir kaç arkadaşla çıkıp duvardan atladık. Zaten çocuk arabadan kendi şartlarıyla çıktı. Kız da arabadan 10 metre geride havada uçarken gördüm. Kız da herhangi bir sıkıntı yok, bilinci yerinde. Allah böyle büyük bir kaza vermesin” dedi.