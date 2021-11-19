Pendik'te otomobil 50 metreden uçtu, anne ve kızı yaralandı

İSTANBUL (İHA) – Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada araçtaki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erva K. idaresindeki 34 KU 2602 plakalı Renault markalı araç, ıslak zeminden dolayı kontrolden çıkarak takla atıp yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü Erva K. ile kızı Aleyna K. araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde sıkışan anne kızı için gözyaşı döktü

Anne ve kızın otomobilde sıkıştığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri Erva K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içinden çıkan anne ilk önce kızını sordu. Kazazede anneyi sağlık ve itfaiye ekipleri teselli etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Yaralı Aleyna K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Uğur Öztaş, “Bir ses geldi ben ilk başta kamyon çöp arabası falan sandım camdan bakınca aracı bu şekilde gördüm. Yukarıdan viraj var hava da biraz yağmurlu olunca uçmuş buraya düşmüş” dedi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.