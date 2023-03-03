Pendik'te otomobil sürücüsüyle kuryenin yol verme tartışması kameraya yansıdı

Pendik'te seyir halindeki motokurye ile bir otomobil sürücüsünün yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsünün motokuryeye "Sol şerit yasak, sağdan git" demesi dikkat çekti. O anlar, motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametinde seyir halinde olan motokurye ile hemen arkasında seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması başladı. Otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne, "Kurye sol şeridi kullanamaz, sağdan gitmek zorundasın, sol şeritten gitmen yasak" demesi, motosiklet sürücüsü tarafından hayretle karşılandı. Motokurye ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşmeden, otomobil sürücüsünün gözden kaybolmasıyla sona erdi.