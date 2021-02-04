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Pendik'te otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı

Pendik’te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Pendik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Olay, 01.30 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi otoban bağlantı yolunda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, F.A isimli sürücü kullandığı 34 DHG 339 plakalı Renault Megane marka otomobili ile Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinden D-100 karayolu istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra tekrar bariyere çarparak durabildi. Kazayı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, 112 sağlık ile itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen bir vatandaş, "Önce sesi duyduk arkadaşlar kaza yapmış araçtan çıkarıp ambulansa bindirdik. Birinin durumu ağırdı" dedi


Olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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