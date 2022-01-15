Pendik'te park halindeki polis aracı alev alev yandı

Alev alev yanan araç hurdaya döndü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait olan resmi polis aracı, poliklinik bahçesinde park halindeyken henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis aracında başlayan yangın yanan aracın yanında bulunan hastaneye ait arşiv odasına sıçradı. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri polis aracını söndürürken arşiv odasının kapısını kırarak içeri girdi. Arşiv odasına giren ekipler yangın büyümeden kısa sürede yangını söndürdü. Arşiv odasında küçük çaplı hasar oluşurken, yanan polis aracı hurdaya döndü.

Öte yandan, olayda kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.