Pendik'te parktaki tesis için halk oylaması

Pendik Belediyesi, Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı'nda inşa ettiği tesis için halk oylaması düzenledi. Üç mahallede yaşayan 12 yaş ve üzeri Pendikliler oylarını kullanırken, oylama sonucunda tesisin kütüphane kafe olması kararı çıktı.

İstanbul seçimlerine bir hafta kala Pendik'te başka bir seçim heyecanı yaşandı. Pendik Belediyesi, Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı'nda inşa ettiği tesis için halk oylaması düzenledi. Parktan en fazla yararlanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri, belediyenin ikramları eşliğinde saat 10.00-17.00 saatleri arasında 3 sandıkta oy kullandı. Pendik Belediyesi, tercihlerden biri kütüphane olduğu için oy kullanma yaşını da 12 yaş ve üstü olarak belirledi.

Pendik Belediyesinin Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı'ndaki tesisin niteliği için yaptığı seçim sonuçları belli oldu. Parkı en çok kullanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri oylarını ‘kütüphane kafe'den yana kullandı. Seçimde 12 yaş üzeri çocukların yer alması “kütüphane kafe”nin seçilmesinde belirleyici rol oynadı.

Çocuklar seçim sonucundan mutlu

Selen Çolak ve Mina Çolak kardeşler, kütüphane kafeden yana oy kullandıklarını belirterek, “Geçmişimizi bilmek önemli. Bir Boşnak olarak Bosna tarihimizi öğrenmek isteriz. Bu yüzden kütüphane kafede Aliya İzzetbegoviç'i anlatan kitapların bulunmasını isteriz” dediler.

Toplam 12 bin 795 metrekare alanıyla bölgenin en önemli parkı olan Bosnalı Şehit Çocuklar Parkı'nı yenileyen Pendik Belediyesi, içinde inşa ettiği kapalı tesisin kütüphane kafe mi, kafeterya mı olacağı konusunda kararı bölge sakinlerine bıraktı. Parktan en fazla yararlanan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni Mahalle sakinleri için seçim yapıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bölge sakinlerinin kararı için hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, kapalı tesisin en kısa zamanda kütüphane kafeye dönüştürüleceğini söyledi.