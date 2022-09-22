Pendik'te pes dedirten hırsızlık: Yavru köpeği önce sevdiler sonra çaldılar

Pendik'te 2 çocuklu anne ve baba, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 10 bin TL değerindeki köpeği önce sevdiler sonra çaldılar. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mama almak için cadde üzerindeki bir petshop önüne gelen Aleyna Sevim yaklaşık 2 yıldır sahibi olduğu 10 bin TL değerindeki "Boss" isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Çocuklarını tuvalete götürdükten sonra dükkanın önünde köpeğini göremeyen kadın ne uğradığını şaşırdı. Güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra “Boss” isimli köpeğinin 2 çocuklu anne ile babanın önce sevdikten sonra çaldığını anladı. Aleyna Sevim daha sonra polise giderek köpeğini çalan hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileden çocukla iş yerinin önünde bekleyen yavru köpeği sevmeye başlıyor. Babada daha çocuklarıyla beraber yavru köpeği seviyor. Köpek iş yerinin önünden uzaklaştığında baba “Boss” isimli köpeği alarak karısı ve çocuklarıyla hızla oradan uzaklaşıyor.

“Aile önce seviyor sonra çalıyor”

Olayla ilgili konuşan Aleyna Sevim, “Bugün köpeğimizle birlikte Pendik'te bulunan petshopa gittik. Orada çocuğumun tuvaleti geldiği için içeri girdik. Kısa sürede dışarı çıktığımızda “Boss” isimli köpeğimiz maalesef yerinde yoktu. Güvenlik kamera görüntülerine baktığımızda bir aile önce köpeğimizi çocuklarıyla beraber seviyor daha sonra kucaklayarak götürüyor. Yavru köpeğimiz en Pendik'te son Mostar köprüsünün oralarda görülmüş. Şikayetçi olduk, lütfen görenler ekiplerle yada bizimle iletişime geçsinler” diye konuştu.