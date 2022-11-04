İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te petshopta pes dedirten görüntü: Hayvanları pis alanlarda tutuyorlar

Pendik’te hayvanların konulduğu alanların kirli ve su kaplarının boş olduğu petshoptaki görüntüler tepki çekti.

Pendik'te hayvanların konulduğu alanların kirli ve su kaplarının boş olduğu petshoptaki görüntüler tepki çekti.


İddiaya göre, Pendik'te hizmet veren bir petshopta satışa sunulan hayvanların konulduğu alanların kirli olduğunu, hayvanların dışkılarının temizlenmediğini ve hayvanlar için konulan su kaplarının boş olduğunu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Alanda günlerdir temizlik yapılmadığını belirten vatandaş, hayvanların susuz bırakıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Görüntülerde hayvanların konulduğu alanların pis olduğu görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.