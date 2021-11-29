Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te piyasaya dezenfektan ve kaçak alkol olarak sürülmek üzere depolanan sahte alkollerin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Baskında bir kişi yakalanırken, 3 tonu depoda, 2 tonu depoya yük taşıyan kamyonette olmak üzere toplam 5 ton sahte alkol ele geçirildi.

Pendik'te bulunan bir depoda sahte alkollerin depolandığı bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan 3 ton ve depoya sahte alkol getiren bir kamyonette bulunan 2 ton olmak üzere toplamda 5 ton sahte alkol ele geçirildi. Tuzla'dan yüklediği sahte alkolleri depoya taşıyan kamyonet sürücüsü Ali Köksal Sandıkçı, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte alkollerin il dışından İstanbul'a getirildiği, kaçak alkol ve dezenfektan olarak piyasaya sürülmek üzere depoda toplandığı, bazı kutuların da kargo ile gönderilmek üzere paketlendiği öğrenildi.