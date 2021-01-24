Pendik'te polis çam ağaçlarının altına gizlenmiş bonzai ele geçirdi

Pendik'te polisin düzenlediği operasyonda arı peteklerinin bulunduğu yerdeki çam ağaçlarının altına saklanan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 21 Ocak günü saat 15.40 sıralarında A.K. ve yanında bulunan şahıslarca uyuşturucu madde ticareti yapıldığı, şahısların Tuzla Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş Yolu ormanlık alanında arı peteklerinin bulunduğu yerde uyuşturucu madde sakladıkları ve şahısların farklı araçlar kullandıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda A.K. isimli şahsın kullandığı araç tespit edildi. 23 Ocak'ta takibe alınan araç, Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş yolu Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durduruldu. A.K. (34) ile U.A (28) isimli erkek şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şahısların kullandıkları aracın lastiğindeki çamurdan yola çıkılarak Tepeören Kurtdoğmuş yolunda bulunan ormanlık alanda teker izleri takip edildi. Ormanlık alan içerisinde arı peteklerinin ilerisindeki bir çam ağacı altında yapılan aramalarda, 725.1 gram bonzai maddesi, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 620 lira para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” ihlalinden idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca şüpheliler “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.