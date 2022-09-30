Pendik'te rehine krizi: Polis ikna etmek için uğraştı

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. M.Ç., platonik aşk yaşadığı hastane personeli D.A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç, sinirlenip yanında getirdiği tabancayı çıkartarak D.A. ile birlikte hastane otoparkına indi. Genç kızla bir süre tartışan şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı D.A.'nın başına dayayan M.Ç., korku dolu anlar yaşattı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. D.A.'yı yaklaşık 1 saat boyunca rehin alan M.Ç.'nin o anları kameraya da yansıdı.