İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Arkadan gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri yolda yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.