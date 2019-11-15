Pendik'te şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Taksiciyi silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs, yanındaki kadın ile beraber kaçtı. Yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen şahıs ile taksi sürücüsü A.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs silahını çıkarıp taksi sürücüsüne ateş açtı. Taksi sürücüsü bacağından yaralanırken, şahıs ile beraberindeki kadın olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Taksi sürücüsünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, şahsın taksi sürücüsünü vurduktan sonra kaçışı bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.