Pendik'te sahte içki imalathanesine baskın: 4 gözaltı

İstanbul'un Pendik ilçesinde kaçak içki imalathanesine yapılan baskında satışa sunulmak üzere 640 şişe alkollü içecek, 711 şişe etil alkol ile 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesinde bulunan bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, önceki gün söz konusu adrese baskın düzenledi. Kaçak üretilen alkollü içkilerin dağıtım için araçlara yüklendiği sırada yapılan operasyonda, H.A., K.B., D.B. ve A.K. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda ve alkol üretimi yapılan adresteki aramalarda 640 şişe alkol, 711 şişe etil alkol, 709 şişe boş alkol şişesi, bin 64 adet plastik şişe, 3 bin alkol şişesi kapağı, 1 buçuk litre anason, su depoları, ısıtıcı, ölçüm cihazları, etiketler ve TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.A. tutuklandı. K.B., D.B. ve A.K. hakkında adli kontrol işlemi uygulanarak serbest bırakıldı.