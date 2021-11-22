Pendik'te sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

İstanbul Pendik'te sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Pendik Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katında bulunan sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

“Yoğun dumandan etkilenen oldu”

Yangına tanık olan Bilal Bilen, “Atölyede sandalye yapımında kullanılan süngerlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yoğun duman nedeniyle etkilenenler oldu. Ölen ya da yaralanan yok” diye konuştu.