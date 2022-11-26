İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te şoförle tartışan yolcuyu, diğer yolcular otobüsten attı

Pendik’te İETT aracında şoförle tartışan yolcuyu, seyahat eden diğer yolcular tekmeleyerek dışarıya attı.

Pendik'te İETT aracında şoförle tartışan yolcuyu, seyahat eden diğer yolcular tekmeleyerek dışarıya attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Pendik'te iddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Olaya diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Şoförle tartışan yolcu, araçtaki vatandaşlar tarafından tekmelenerek otobüsten indirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın önce İETT şoförü ile tartıştığı ardından duruma tepki gösteren yolcuların şahsı araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor.

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