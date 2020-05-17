İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara evde tıraş hizmeti

Normalleşme süreci kapsamında berberler hizmet vermeye başladı.

Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm getiren Pendik Belediyesi, yaşlı vatandaşların evine berber götürüyor.


Evde berber hizmetinden Pendik Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Kıraathanesi'ne kayıtlı yaşlı vatandaşlar yararlanıyor. Koruyucu giysi ve maskeyle evlere giden berber, her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlı vatandaşlar berber hizmeti karşısında çok mutlu oldu. Hizmeti alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.