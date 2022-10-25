Pendik'te sokak ortasında bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te kamyonet kasasında sarımsak satan iki grup akraba arasında sözlü başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbeleri alan 2 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, olayda yaralanan vatandaşları kanlar içerisinde gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Pendik'te saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet üzerinde sarımsak satarak geçimini sağlayan ve aralarında husumet bulunan iki grup akraba yol üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıka sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bıçak darbesi alan taraflardan 2'si yaralanırken, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga sonrası olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğulurken, şahıslardan biri ise yerde kanlar içerisinde yatan yakınının başına gelerek ‘ağabey ölme, ağabey uyan' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“Sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdılar”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Hüseyin İşçi, “Bunlar akrabalar. Sarımsak satıyorlar. Yol üzerinde karşı karşıya geliyorlar ve birbirine saldırıyorlar. Biz araya girmeye çalıştık ama beceremedik. Sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdılar. 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti” dedi.