Pendik'te sokaklar Ramazan'la bereketlendi

Pendik Belediyesi Ramazan'ın bereketini sokaklara taşıdı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan sokak iftarında 3 bin vatandaş birlikte orucunu açtı. İftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşları selamlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, birlikte bulunmanın ve aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Her gün 5 ayrı sabit çadırda 10 bin vatandaşı iftar sofralarında ağırlayan Pendik Belediyesi, Ramazan ayının bereketini sokaklara taşıdı. İlki Yeni Mahalle'de gerçekleşen sokak iftarlarının ikincisi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapıldı. Mahallenin en işlek yeri olan Fevzi Çakmak Caddesi boyunca uzanan sofralarda Ramazan ayının manevi iklimini paylaşan 3 bin vatandaş, birlikte oruçlarını açtı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, iftar öncesi tek tek masaları dolaşarak vatandaşları selamladı. Uzun zamandan beri bir araya gelmenin fırsatı yakalayamadıklarını belirten Başkan Cin, "Allah, sizlerle Ramazan ayında bir araya gelmeyi nasip etti. Sizlerle birlikte bulunmanın ve aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, oruçlarınızı kabul etsin.” dedi.

İftar sonrası çay muhabbet

Ezanın okunmasıyla birlikte Başkan Ahmet Cin, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Başkan Cin, iftarın ardından bir çay ocağına giderek vatandaşlarla sıcak çaylarını yudumlayarak sohbet etti.