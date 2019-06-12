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Pendik'te su basan alt geçit havadan görüntülendi

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle su basan Lokman Hekim alt geçidi havadan görüntülendi.

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle su basan Lokman Hekim alt geçidi havadan görüntülendi.


Pendik'te bugün etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Lokman Hekim alt geçidini yoğun yağış nedeniyle su bastı. Su baskınını meydana geldiği alt geçitte bir kişi aracıyla mahsur kalırken, alt geçit bir süre kullanıma kapandı. Belediye ekipleri alt geçitte su tahliye çalışmaları yaptı.


Su basan alt geçit drone ile havadan görüntülendi.

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