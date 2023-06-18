İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te suçüstü yakalanan hırsıza esnaftan meydan dayağı

İstanbul Pendik’te bir dükkandan hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan şahıs, esnaf tarafından darp edildi.

İstanbul Pendik'te bir dükkandan hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan şahıs, esnaf tarafından darp edildi. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dükkandan hırsızlık yapmaya çalışan şahıs, esnaf tarafından yakalandı. Araca bindirilerek emniyete götürülmek istenen şahıs kaçmaya çalıştı. Sokak üzerinde yakalan şahıs, mahalle esnafı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, hırsız tekrar yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

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