Pendik'te tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Pendik'te 6 katlı bir iş yerinin çatısına tamir etmek için çıkan vatandaş yükseklik korkusu nedeniyle aşağı inemedi. Çatıda mahsur kalan vatandaş bölgeye çağrılan itfaiye aracının sepetine alınarak kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik'te Batı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş 6 katlı iş yerinin çatısında yıpranan noktaları tamir etmek için çatıya çıktı. Bir süre sonra yükseklik korkusu nedeniyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyen işçi çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıda mahsur kalan işçi itfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.