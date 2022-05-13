Pendik'te ticari aracın yan yattığı kaza kamerada

Pendik’te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, yandan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı.
Pendik'te kavşakta kontrolsüz ilerleyen ticari araç, yandan gelen lüks otomobilin çarpmasıyla yan yattı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde Tandoğan Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, Emrumeyye Ergin yönetimindeki FIAT markalı 34 FAG 500 plakalı ticari araç, kavşakta seyir halindeyken yandan gelen 34 BUP 753 plakalı Abdi Burak Toker yönetimindeki Audi markalı lüks aracın çarpmasıyla yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü Emrumeyye Ergin, omzundan yaralandı.
Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobilin çarpmasıyla ticari aracın yan yattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari aracın ilerlediği esnada otomobilin ise yan çarpmasıyla ticari aracın yan yattığı görülüyor.