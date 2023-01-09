Pendik'te TIR'ın çarptığı araç yanarak küle döndü

Pendik'te TIR'ın çarptığı otomobil bariyerlere girerek alev aldı. Aracın yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alevlere teslim olan otomobil yanarak küle döndü.

Kaza, Pendik E-5 Karayolu Tavşantepe mevkiinde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere giren araç, alev alırken, araç sürücüsü kendisini otomobilden dışarı attı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan araç yanarak küle döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.