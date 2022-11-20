Pendik'te tırnakçılar 16 yaşındaki gence yakalandı

Pendik'te farklı iş yerlerine girerek tırnakçılık yöntemiyle para çalan 2 şüpheli, son geldikleri dükkanda kasada duran 16 yaşındaki gence yakalandı. Şahısların başarısızlıkla sonuçlanan tırnakçılık girişimi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Pendik'te iddiaya göre, farklı zamanlarda çeşitli dükkanlara girerek alışveriş yapan ardından ödeme yapacağı sırada vatandaşın dikkatini dağıtarak tırnakçılık yöntemiyle fazladan para alan şahıslar, son girdikleri dükkanda yakayı ele verdi. Bir kafeye gelen 2 şüpheli, kasada duran 16 yaşındaki gencin dikkatini dağıtarak fazla para almaya çalıştı. Durumdan şüphelenen işletme personeli, şüpheli şahısları dışarıya çıkarttı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“'Beni mi dolandırmaya çalışıyorsunuz' diye bağırdım”

Konuya ilişkin konuşan 16 yaşındaki genç Muhammed Çelik, "Biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişi dükkana girdi. 3 liralık su aldılar ve bana 100 lira uzattı ve parayı bozmamı söyledi. Tam parayı bozacağım esnada kadın şahıs kendisinde bozuk para olduğunu söyleyerek 100 lirayı geri istedi. Verdikleri parayı geri iade ettim. Ben parayı verince kadın bu kez de bozuk parası olmadığını söyledi. Yanındaki şahıs benim az önce vermiş olduğum paranın bende olduğunu iddia ederek 100 lirayı bozmamı istedi. 100 lirayı iade ettiğimi söylediğimde ise ceplerini kontrol etmeye başladı. Benim durumdan şüphelendiğimi anlayan şahıslar parayı başka yerde bozdurmak istediklerini söyledi. Dükkandan çıkarak uzaklaşmaya çalıştıklarını görünce peşlerinden koştum. 'Beni mi dolandırmaya çalışıyorsunuz' diye bağırdım. Daha önce de burada bir esnaf abimizi dolandırmışlardı" dedi.