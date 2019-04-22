Pendik'te trafik kazası; 6 yaralı

Pendik'te iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ballıca Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında 34 PE 3457 plakalı araç ara sokaktan çıktığı esnada 06 MKA 07 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 2'si kadın 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 şahsı çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza yapan iki araç kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ersin Altın isimli bir vatandaş: “Burada bir ses oldu. Dışarı çıktık. 2 kişi orada yatıyor, bir kişi burada yatıyor. Beyaz renkli araç aradan çıkarken siyah renkli araç vuruyor. 2 kadın daha yaralıydı” dedi.