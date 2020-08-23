İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Pendik’te internette tanıştığı Türkmenistanlı kadını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Pendik'te internette tanıştığı Türkmenistanlı kadını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlının kadını balta ile öldürdüğü öğrenildi.


Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde dün 08.00 sıralarında Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova (47) isimli kadın internette tanıştığı Annamuhammet Y. tarafından öldürülmüştü. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlının, kadını baltayla öldürdüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.