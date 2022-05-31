Pendik'te yanan gecekonduya vatandaştan hortumlu müdahale

Pendik'te boş bir gecekonduda yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayda, bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Yangın ve hortumlu müdahale dron ile görüntülendi.

Olay, Pendik'te Orta Mahallede saat 09.30 sıralarında yaşandı. Boş bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecekondu kısa sürede alevlere teslim oldu.

Hortum ile alevlere su sıktılar

Yanan gecekondunun yanındaki apartmanın sakinleri, alevlerin kendi binalarına sıçramaması için balkonlarından hortum ile su sıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer binalara sirayet etmeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olaya tanık olan Murat Yorulmaz, “Evimizin diğer tarafından kara bir duman çıktı. burası boşaltılmış bir yermiş. Duyarlı vatandaşlar yukarıdan buraya su tuttular. İtfaiye geldi, yangını kontrol altına aldı” dedi.

Yanan gecekondu ve vatandaşın hortum ile su sıkarak alevlere müdahale etme çabası dron ile görüntülendi.