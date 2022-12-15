Pendik'te yanan mobilya mağazasının kundaklandığı ortaya çıktı

Pendik'te geçtiğimiz günlerde 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya mağazasındaki çıkan yangının kundaklama sonucu olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin mağazaya girdiği ve ayrıldıktan sonra yangının çıktığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Sülüntepe Mahallesi Güliz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki mobilya mağazasında, 8 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında iş yeri sahibi Oruç Alpaslan'ın kısa süreliğine dükkandan ayrılmasının ardından yangın çıkmış, alevler iş yerinin üst katındaki daireye sıçramıştı. İtfaiye ve polis ekipleri ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde duruyordu. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Görüntülerde iş yeri sahibi Oruç Alpaslan'ın dükkanda olmadığı sırada bir şüphelinin iş yerine girdiği, şüpheli dükkandan ayrıldıktan sonra ise yangın çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Kamera kayıtlarını incelediğimizde olayın bir kundaklama olduğunu öğrendik”

Konu hakkında konuşan bina sahibi Bilgin Yücel, "Bu binada yaşıyorum. Aşağı indiğimde zaten yangın vardı. Biz elektrikten falan bir şey olduğunu zannettik. Ama daha sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde olayın bir kundaklama olduğunu öğrendik. Kamera görüntülerinde şahsın birisi giriyor. Birkaç dakika duruyor, çıkıyor bir daha giriyor, etrafı kontrol ediyor, içeride 3-4 dakika bekliyor. Artık o sıra ne atıyor, ne ediyor. İç görüntü olmadığı için bilmiyoruz. İtfaiye raporu dün çıktı. İtfaiye raporunda da net bir şekilde kundaklama olduğu belirtiliyor. Olay bu şekilde olmuş. şahsın yanında yardımcıları da gözüküyor. Şu an olay adli mercilerde olduğu için o şahıslar yardım etti mi etmedi mi o polisin işi. Onu polis çözecek. Bizim bildiğimiz şahıslar bu şekilde çete gibi gelmiş. Bu gördüğünüz bu dairelerde insanlar yaşıyor. Yani binanın içindeki şu dairede 5 kişi 10 gündür yaşıyor. 2 defa zehirlenme olayı yaşandı. Şu dumanın içerisinde küçücük 30 günlük bebek yaşıyor. Öyle bir yangın oldu ki yani itfaiye geç gelse daha kötü olurdu. Bu arada itfaiye ekipleri erken geldi, söndürme çok başarılıydı itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Şüpheli içine bir şey mi sıktı, Parlayıcı bir şey mi kullandılar? Çok müthiş bir şekilde alevler hızlı yayıldı. Şu an 300 bin-500 bin zarar söz konusu” dedi.