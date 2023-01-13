Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: "Hayatımda tatmadığım alkolün cezası"

Pendik'te otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis ekiplerince durdurulan sürücü, yapılan uygulamada 0,29 promil alkollü çıktı. Hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını belirten sürücü, yaptırdığı kan testinde alkollü olmadığını öne sürerken, 6 ay ehliyetine el konulması ve 4 bin 500 lira cezai işlem uygulanmasına tepki göstererek durumu yargıya taşıdı.

Olay, geçtiğimiz yılbaşı gecesi saat 01.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Eyüp Kaba, iş yerinden evine doğru ticari araçla seyir halindeyken polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan alkol testinde Kaba'nın 0,29 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine 6 ay süreyle ehliyetine el konulan sürücüye, 4 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Kaba, en yakın hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Kaba, yapılan kan testi sonucunda 0,1 promil alkollü olduğunu öğrendi. Mağdur olduğunu belirterek konu ile ilgili adli süreç başlatan Kaba, şahsi otomobil sürücülerinde baz alınan asgari promil sınırının, denetim esnasında ticari araç kullandığı için kendisinde baz alınmadığını ve bu nedenle kendisine cezai işlem uygulandığını ifade etti.

"Rutin polis kontrolünde alkol testi olmam istendi"

O anları anlatan Kaba, "Ben Kartal'da çalışıyorum. O bölgede ticaretle uğraştığımızdan ve geç saatlere kadar çalıştığımızdan dolayı çalıştığım yerden çıktım. Evime doğru giderken tam bu istikamette rutin polis kontrolüne takıldım. Rutin polis kontrolünde, alkol testi olmam istendi. Yılbaşı akşamı olduğu için de her geçen vatandaşın bunu yapmak zorunda olduklarını söylediler. Ve ben bu rutin kontrolde, alkol kullanmadığım ve kendimi bildiğim için 'Bu neyin testi?' deyince emniyet mensubu arkadaşlar testi yapmak zorunda olduklarını söylediler. Ve ben burada hayatımda ilk defa bir promil alkol testini üfledim. Hayatım boyunca tatmamış olduğum bir şeyin cezasını tam burada saat 00.58'de bana 4 bin 500 lira olarak verdiler. Yılbaşı sürprizi mi, yılbaşı hediyesi mi yoksa yılbaşı şakası mı olduğunu anlayana kadar zaten ehliyetimi aldılar" dedi.

"Hayatım boyunca hiçbir yerde alkol kullanmadım"

Kaba, "Ben emniyet güçlerine 'Hakkımı nerede arayacağım, nerede savunacağım?' diye sorduğumda onlar da bana hastaneden rapor almamı ve akabinde bu süreci takip etmemi söylediler. Ben de hastaneden rapor aldım. İlk hafta başında emniyete gittim. Emniyet mensuplarına alkollü olmadığıma dair beyanda bulundum. Onlar da bana 'Kusura bakmayın tamam doğru alkollü olmayabilirsiniz, kan tahlilleriniz bunu gösterebilir. Belki kolonya sürmüş olabilirsiniz, belki herhangi bir alkollü gösterecek olan gıda, meyve tüketmişsinizdir. Kanınızda çıkmadıysa bundan da olabilir. Siz bu süreci adli olarak itirazda bulunmanız ve bir dava açmanız gerekiyor' dediler. Ben de Anadolu Adliyesine gidip bu süreci işletmek için dava açtım. Ama bu davanın neticelenmesi 4 ay olduğunu biliyorum. Ve ehliyetim 6 ay alındı. Ve ben çalıştığım için şu anda elim kolum bağlandı. Bir insanın değeri bu kadar olmamalı. Ve bir insana bu şekilde almamış ve kullanmamış olduğu bir maddenin faturasının bu olmaması gerekir. Hayatım boyunca hiçbir yerde alkol kullanmadım. Yetkililerden bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben mağdurum. Tatmadığım şeyin faturası bu olmamalı" diye konuştu.